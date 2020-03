Si registra un quarto morto in Svizzera per il coronavirus: le autorità di Basilea Campagna hanno annunciato poco fa il decesso di un paziente, il secondo nel cantone dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di un 54.enne già affetto da di diverse malattie croniche.

L’uomo era in cura all’ospedale Bruderholz di Binningen dal 3 marzo, a causa di una polmonite. Le condizioni di salute del paziente sono peggiorate per problemi respiratori. È stato allora effettuato il test al coronavirus, che è risultato positivo. Posto in assistenza respiratoria, è morto stamani.