Settima vittima in Svizzera legata al coronavirus, la prima a Basilea Città. Si tratta di una 67.enne che già soffriva di gravi patologie pregresse, indicano in una nota diffusa in serata le autorità cantonali.

La donna è deceduta oggi all’ospedale universitario di Basilea, viene precisato nel comunicato. Era ricoverata dal 4 marzo e le sue condizioni respiratorie sono peggiorate continuamente fino alla morte. In Ticino il numero dei morti per coronavirus è salito a 3 e i contagi hanno raggiunto quota 180 .

I due pazienti stanno bene e si trovano in quarantena presso i rispettivi domicili, scrivono le autorità urane in un comunicato. Non è chiaro come si siano infettati. Al momento stanno venendo verificati i loro contatti con altri cittadini.