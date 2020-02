(Aggiornato alle 14.43) Contrariamente a quanto comunicato in conferenza stampa da Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili dell’UFSP, al momento resta uno solo il caso di contagio in Ticino. Lo hanno confermato poco fa le autorità ticinesi al CdT. L’unica persona che attualmente risulta positiva al test è il 70.enne ricoverato alla Moncucco.

A fronte del crescente numero di casi di coronavirus riscontrati in diversi cantoni, il Consiglio federale - che si è riunito stamane per una seduta straordinaria - ha ordinato l’annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone. Il divieto entra in vigore dalle 10 di oggi e vige almeno fino al 15 marzo.

Per il Consiglio federale, la protezione della popolazione ha la priorità assoluta. Reagendo agli ultimi sviluppi dell’epidemia di coronavirus, ha dichiarato quella attuale una «situazione particolare», secondo la legge sulle epidemie. Questo gli permette, in accordo con i cantoni, di ordinare autonomamente provvedimenti che, in una situazione normale, sarebbero di competenza cantonale.

Il Consiglio federale vieta dunque lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti oltre 1000 persone contemporaneamente.

Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l’autorità cantonale competente.

Il Consiglio federale «è consapevole che i provvedimenti adottati avranno un forte impatto sulla popolazione del nostro Paese. Consentiranno però di proteggere efficacemente le persone in Svizzera e di tutelare la salute pubblica. L’obiettivo è di contenere la propagazione del coronavirus in Svizzera».

Rinviato Baselworld

Baselworld, la più grande fiera al mondo del settore orologiero, non si terrà. MCH, il gruppo che organizza l’evento, ha annunciato oggi che l’edizione 2020, in programma fra il 30 aprile e il 5 maggio, verrà rinviata. Il titolo della società è inoltre stato sospeso dalla Borsa svizzera fino a nuovo ordine.

Manifestazioni sportive

Le misure adottate dal Consiglio federale per rispondere all’emergenza coronavirus, ovviamente, toccano da vicino il mondo dello sport svizzero. La National League di hockey ha comunicato che le partite degli ultimi due turni di regular season si svolgeranno, come da programma, fra questa sera e domani. Senza tifosi, va da sé. Quanto ai playoff, Lega e club si riuniranno in assemblea straordinaria lunedì e valuteranno come procedere. I giochi per il titolo, secondo il calendario, cominceranno il 7 marzo. Anche la partita di domenica dell’AC Bellinzona potrebbe essere giocata a porte chiuse oppure rinviata. Il club in una nota precisa di essere in costante contatto con le autorità cantonali che il prima possibile comunicheranno la decisione definitiva.

Annullata la fiera di San Provino

Il Municipio di Agno, preso atto del decreto del Consiglio federale, ha deciso di annullare la fiera di San Provino prevista ad Agno dal 7 al 9 marzo prossimo.

Saltano i maggiori carnevali in Svizzera

Per la stessa ragione, anche il carnevale di Basilea - il più grande della Svizzera - non avrà luogo. Anche i festeggiamenti carnascialeschi a Berna, iniziati ieri, sono stati brutalmente interrotti. Annullato pure il carnevale di Zurigo.

Il Salone dell’auto non si farà

Annullata anche la 90. edizione del Salone internazionale dell’Auto che avrebbe dovuto tenersi a Ginevra settimana prossima e precisamente a partire dal 5 marzo.

Il mercato di Bellinzona ci sarà

Il tradizionale appuntamento settimanale del sabato, a meno di ripensamenti dell’ultim’ora, si terrà regolarmente.

Rinviata la mostra con Monet e Cézanne a Lugano

L’attesa esposizione in agenda il 15 marzo è stata posticipata al 10 maggio dal Museo d’arte della Svizzera italiana

LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA DA BERNA

Quindici casi in Svizzera: uno in Ticino

«Quindici persone sono risultate positive al coronavirus in Svizzera e ci sono più di un centinaio di persone in quarantena - ha detto il consigliere federeale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno durante la conferenza stampa indetta oggi alle 10.15 -. Per questo il Consiglio federale ha deciso di prendere alcune misure». Delle 14 persone contagiate, ha poi specificato Daniel Koch capo della Divisione malattie trasmissibili UFSP, 1 si trova in Ticino, 1 in Argovia, 3 a Ginevra, 2 nei Grigioni, 1 a Obvaldo, 1 a Basilea Campagna, 2 a Basilea Città, 2 a Zurigo e 1 in Vaud. Non è ancora chiaro in quale cantone si trovi il quindicesimo caso.

La principale misura adottata dal Consiglio federale, ha spiegato Berset, è di vietare le manifestazioni con più di mille partecipanti. «Sotto i mille, gli organizzatori devono valutare i rischi», ha detto. Non si esclude che la misura possa essere prolungata, poi, oltre il 15 marzo, sempre dopo aver consultato i Cantoni.

«Sappiamo che ci saranno delle conseguenze a questa misura - ha aggiunto Berset - ma queste misure rispondono a quelle consigliate dell’OMS».

Una situazione «particolare» e «inedita» per il Paese

Heidi Hanselmann, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, da parte sua ha ricordato la valutazione della situazione come «particolare», che sposta alcune competenze dal livello cantonale al livello federale. «È positivo vedere che il sistema funziona e che la decisione ha potuto essere presa e applicata con rapidità», ha detto Hanselmann. «Altrove, la limitazione delle manifestazioni ha dato i suoi frutti e quindi speriamo così di poter limitare la diffusione del virus», ha aggiunto. «Lo scambio costante tra le autorità richiede un buon flusso delle informazioni a livello medico e tra le autorità - ha detto -. Quindi nei Cantoni continueremo ad informare regolarmente anche la popolazione». «La situazione - ha detto Berset - è inedita: la legge sulle situazioni particolari è entrata in vigore la prima volta nel 2016 ed è la prima volta che viene applicata».

«Le catene di trasmissione in Svizzera sono chiare»

«Non c’è stato un contagio da altre persone in Svizzera, per quanto sappiamo noi», ha precisato Koch. «Non ci sono casi dove la catena di trasmissione della malattia non sia chiara - ha anche detto Berset -. Questo è successo in altri paesi a noi vicini: ci sono casi dove non sono riusciti a risalire a chi abbia contagiato qualcuno risultato positivo. Al momento questo non è il caso della Svizzera. Per ogni caso si è potuto risalire a come era stato contagiato».

Manifestazioni: definizione e costi d’annullamento

«Spetta alle parti in causa assumersi i costi delle manifestazioni annullate», ha spiegato Berset riguardo ai rimborsi per gli organizzatori. «Si fa una distinzione tra grandi e piccole manifestazioni si fa perché in una grande manifestazione, la catena di infezione è persa», ha aggiunto il consigliere federale. Riguardo ai trasporti pubblici: «La situazione è più simile agli uffici in questo caso: non ci sono persone ammassate, ed è più facile rispettare le norme igieniche». Per la sessione del Parlamento, sarà lo stesso Parlamento a doversi esprimere sull’opportunità di annullare o meno le sedute.

Hanselmann ha spiegato poi che la scelta di trasferire i poteri alla Confederazione, piuttosto che ai Cantoni, nasce dalla possibilità di prendere decisioni in modo più rapido e garantisce un coordinamento uniforme. «Siamo consapevoli che ci saranno conseguenze economiche, ma la priorità - ha detto Berset - è la protezione della popolazione».

«C’è una possibilità di escalation - ha dichiarato Berset -, per ora siamo ai primi livelli, e dobbiamo prendere misure proporzionali e che siano efficaci. Potremmo anche chiudere delle città, ma in questo momento non è il caso», ha detto. «Dobbiamo essere molto flessibili, per adottare le misure giuste, al momento giusto: non troppo presto, non troppo tardo».

«Chiudere delle zone, deve essere una misura efficace - ha spiegato Koch - e dobbiamo considerare che molte persone sono pendolari: soprattutto nel settore sanitario e dobbiamo permettergli di recarsi al lavoro altrimenti avremmo una carenza di attori al fronte e sarebbe rischioso».

«Avere i sintomi non è un motivo sufficiente per fare il test»

Da ieri a oggi, i test sono raddoppiati, ha spiegato Koch. «L’importante - ha aggiunto - è che ci sia un motivo credibile per sottoporsi al test: non basta avere i sintomi. Non testiamo tutte le persone che hanno i sintomi: deve anche esserci la circostanza. Testiamo le persone che avrebbero potuto trovarsi in un luogo dove avrebbe potuto contrarre il virus».

Dopo l’osservazione di un giornalista che ha chiesto a Berset se anche lui si era sottoposto al test dopo essere stato in Italia, il consigliere federale ha detto: «Io non ho sintomi, quindi non mi sono sottoposto al test. Mi devo attenere anche io alle normali norme di igiene ovviamente ma mi sento piuttosto bene, grazie».

I costi del test: paga la cassa malati

Riguardo ai costi da parte delle assicurazioni sociali, Koch ha precisato che i test diagnostici sono pagati dalla cassa malati. La misura di quarantena invece è pagata dal Cantone che li predispone, ma non sono costi particolarmente ingenti.

Tutti i presenti hanno evidenziato il grande lavoro delle persone al fronte, tra cui in particolare il personale sanitario.

In Ticino è attiva una hotline per la popolazione allo 0800 144 144 dalle 7.00 alle 22.00. Due invece i numeri messi a disposizione a livello federale: lo 058 463 00 00 per la popolazione e lo 058 464 44 88 per i viaggiatori, attivi dalle 8.00 alle 18.00.

