L’acuirsi dei casi di Covid-19 in Tunisia, con relativi ricoveri, ha spinto il Consiglio federale ad inviare in loco una quindicina di respiratori e una sessantina di concentratori di ossigeno. Il valore del materiale sanitario è di circa 335 mila franchi.

La rappresentanza svizzera in Tunisia veglierà affinché gli aiuti umanitari siano distribuiti in modo equo e secondo i bisogni, conformemente ai principi umanitari.

L’Aiuto umanitario della Confederazione, costola del DFAE, ha già fatto pervenire materiale (respiratori, concentratori di ossigeno) sanitario in Mongolia, in India, in Nepal e in Sri Lanka, tutti paese alle prese con una recrudescenza del morbo.