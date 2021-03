Venerdì 5 marzo, a un anno dalla prima vittima di coronavirus in Svizzera, il presidente della Confederazione Guy Parmelin invita a osservare un minuto di silenzio alle 11:59. Alle 12:00 le tre Chiese nazionali suoneranno poi le campane per una commemorazione congiunta.

Il gesto vuole essere l’occasione per fermarsi e rivolgere un pensiero agli oltre 9000 morti provocati dal virus, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Ma non solo: si tratta anche di esprimere riconoscenza e gratitudine a tutti coloro che hanno lottato in prima persona contro la pandemia.