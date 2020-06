Per Syndicom questa nomina «consente ai lavoratori della Posta di essere rappresentati nel consiglio di amministrazione del gruppo della Posta da una persona di grande competenza e dal suo candidato proposto». In qualità di ex consigliere nazionale dispone inoltre della necessaria sensibilità per i processi politici nella Berna federale dove si è fatto conoscere come sostenitore di un servizio pubblico forte.