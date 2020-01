«Ho deciso di presentarmi come candidato alla presidenza dei Verdi», ha indicato oggi il consigliere nazionale zurighese in una mail inviata questa mattina ai media, sostenendo di essere stato nominato dalla sua sezione cantonale.

Il 47.enne è entrato nelle file dei Verdi già all’età di 19 anni e dal 2011 è consigliere nazionale. Anticipando la sua candidatura ai domenicali del gruppo Tamedia, Glättli - capogruppo parlamentare dal 2013 - ha precisato che vuole «essere uno di quelli che si impegnano a far cambiare le cose». Per convincere il popolo della necessità di un cambiamento politico, bisogna spiegare loro che esiste «un’altra forma di società fatta di solidarietà, convivialità e condivisione».

Uno degli obiettivi citati da Glättli è l’ingresso dei Verdi in Consiglio federale: per il consigliere nazionale sarebbe un’occasione per gli ecologisti di «fare una politica migliore in modo più efficace» all’interno di un’istituzione in cui si elaborano soluzioni e compromessi.