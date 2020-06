Corsa folle nel cimitero con l’auto rubata

Corsa folla ieri pomeriggio a Zurigo: una persona, la cui identità rimane ancora sconosciuta, ha seminato il panico a bordo di un’auto rubata scontrandosi con veicoli parcheggiati, cancelli, siepi ed è passato anche attraverso un cimitero. L’uomo, tra i 30 e i 40 anni, non è ancora stato fermato. I danni sono considerevoli.

Attorno alle 16.00 di ieri, a bordo di una Audi A6, il pirata della strada ha sfondato la porta di un garage. In seguito ha continuato la sua corsa contromano e dopo essere finito in un vicolo cieco ha sfondato una siepe e la barriera che dà accesso al cimitero di Sihlfeld, indica in una nota odierna la polizia zurighese.