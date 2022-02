Il canton Zurigo anticipa la messa in atto dell’iniziativa «per cure infermieristiche forti» e investe 3,8 milioni di franchi nella formazione continua. I corsi di specializzazione per il personale delle terapie intensive saranno così gratuiti.

Il Consiglio federale ha fatto sapere che l’iniziativa approvata lo scorso mese di novembre sarà attuata in due fasi. Il Dipartimento federale dell’interno sta preparando un messaggio sulla cosiddetta «offensiva per la formazione», ma il governo zurighese teme che ci vorranno degli anni prima di conoscere le linee guida concrete.

Il canton Zurigo non vuole aspettare. Per far fronte alla carenza di personale negli ospedali, il consiglio di Stato ha stanziato 3,8 milioni di franchi: la somma serve a rendere gratuiti i corsi biennali di perfezionamento in ambito infermieristico a partire dal mese di aprile e fino al 31 gennaio 2024, si legge in una nota odierna.