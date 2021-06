Torniamo, a mente fredda, sui tanti temi affrontati da USA e Russia durante il summit di Ginevra. Dal nucleare fino al ritorno nelle rispettive capitali degli ambasciatori di Mosca e Washington.

1. Cominciamo proprio da qui: il rientro degli ambasciatori nella capitale, l’unico vero accordo concreto trovato durante il summit. Ma perché avevano lasciato Mosca e Washington?

L’ambasciatore russo a Wasghington Anatoli Antonov è stato richiamato in patria dal Cremlino lo scorso 17 marzo in risposta alle dichiarazioni fatte da Biden durante un’intervista: Putin è «un assassino» e «pagherà un prezzo» per le sue interferenze nelle elezioni americane, aveva affermato il presidente USA. Un mese più tardi, il 15 aprile, lo stesso Biden ha approvato una serie di sanzioni di natura economica nei confronti della Russia, espellendo inoltre 10 unità del personale diplomatico russo dal Paese. In tutta risposta, il giorno seguente anche la Russia ha deciso di espellere 10 diplomatici statunitensi presenti nella capitale, invitando poi gli Stati Uniti a far rientrare l’ambasciatore a Mosca John Sullivan. E così, a metà aprile, entrambi i Paesi si sono ritrovati senza ambasciatori presenti nelle rispettive capitali.

2. L’altro tema su cui c’è stata apertura su entrambi i fronti riguarda il nucleare, in particolare il trattato New START. Di cosa si tratta?

USA e Russia hanno fatto sapere di essere disponibili a rivedere parte del trattato New START (New Strategic Arms Reduction Treaty), che essenzialmente regola il numero limite di testate nucleari che USA e Russia possono avere: oggi questo limite è fissato a 1.550 tra testate e bombe nucleari. Questo trattato è oggi l’unico in vigore tra i due Paesi (che detengono il 90% delle testate di tutto il mondo) in materia di disarmo nucleare. Venne firmato nel 2010 dall’allora presidente Barack Obama e il suo omologo Dimitrij Medvedev. La scadenza del trattato era prevista proprio a febbraio del 2021, mese in cui è stato rinnovato dalle parti.

3. Sui ciberattacchi invece le visioni dei due presidenti sono state completamente opposte. Di cosa si accusano a vicenda?

L’ovvio riferimento va alle accuse degli USA nei confronti della Russia per aver cercato di manipolare le elezioni presidenziali, sia nel 2016 sia nel 2020. Ma non solo: lo scorso dicembre negli USA è stato scoperto un importante ciberattacco che potrebbe aver compromesso la sicurezza informatica di diversi enti governativi degli USA (tra cui il Dipartimento del Tesoro e del Commercio), nonché di centinaia e forse migliaia di aziende private. I sospetti si sono concentrati sin da subito sugli hacker russi sponsorizzati dal Cremlino, ma la vera condanna da parte del Governo statunitense è arrivata solo nel mese di aprile, quando nel comunicare le sanzioni alla Russia ha confermato di accusare formalmente l’intellicence russa dell’attacco.

Va da sé, lo «Zar» ha rispedito tutte le accuse al mittente

Ovviamente si tratta solo di uno dei tanti ciberattacchi di cui gli USA accusano Mosca. L’ultimo in ordine di tempo, ad esempio, riguarda l’attacco informatico ai danni della Colonial Pipeline, uno degli oleodotti più importanti degli USA e per il quale la stessa azienda ha poi ammesso di aver pagato 4,4 milioni di dollari in bitcoin, poi in parte recuperati dall’FBI. Attacchi che durante il vertice Biden ha definito «inaccettabili», consegnando poi a Putin una lista di 16 infrastrutture critiche che devono essere considerate «offlimits». Va da sé, nella sua conferenza stampa lo «Zar» ha rispedito tutte le accuse al mittente, replicando che la maggior parte degli attacchi informatici provengono invece dagli USA. Ad ogni modo sul tema della ciber sicurezza i due leader durante il vertice hanno perlomeno concordato di portare avanti delle consultazioni.

4. E sul conflitto in Ucraina, quali sono gli ultimi sviluppi?

Nei mesi recenti l’Ucraina ha continuato a spingere per la propria entrata nella NATO. Quattro giorni fa lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina dimostra «ogni giorno» di essere pronta per entrare a far parte dell’alleanza occidentale. A metà aprile, invece, lo stesso segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha affermato: «Negli ultimi giorni la Russia ha movimentato migliaia di soldati pronti al combattimento lungo i confini con l’Ucraina. Si tratta della più grande mobilitazione di uomini al confine dall’annessione illegale della Crimea nel 2014». Insomma, da mesi l’Occidente continua a condannare le crescenti pressioni russe al confine. L’inquilino della Casa Bianca, durante il suo viaggio in Europa, ha più volte ribadito il sostegno degli USA alla sovranità ucraina. Nel corso del vertice di Ginevra, però, su questo punto non sono stati fatti passi avanti: entrambi hanno invitato la controparte a rispettare gli accordi di Minsk (siglati nel 2014 e poi mai veramente applicati). Ergo: un dialogo tra sordi. Una piccola apertura è tuttavia giunta proprio ieri da Mosca. Il portavoce del Cremlino ha spiegato che il presidente russo «ha dichiarato la sua volontà di incontrare» il suo omologo ucraino Zelensky, precisando però al contempo che «nessun passo concreto è stato fatto finora per l’organizzazione di tale incontro».

