In appello sono stati tutti assolti gli imputati del processo nato da una costola dell’inchiesta «Helvetia», coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, su un’associazione a delinquere di stampo mafioso operante in Svizzera, più precisamente a Frauenfeld.

In primo grado, il Tribunale di Locri aveva condannato nove persone a pene tra i 10 e i 13 anni di carcere. L’accusa per tutti era di aver fatto parte di un gruppo criminale legato al «Crimine di Polsi» e in contatto con la «società di Rosarno» e la «locale» di Fabrizia, paese di origine di gran parte degli imputati.