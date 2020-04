L’Ufficio federale della sanità pubblica adegua la sua campagna per la protezione dal coronavirus e passa al rosa come colore di sfondo. Con i primi allentamenti dei provvedimenti di protezione della popolazione alcune attività sono nuovamente permesse, ma continuano a valere le stesse regole: tenersi a distanza, lavarsi accuratamente le mani, starnutire nella piega del gomito.

Anche per le prossime settimane e i prossimi mesi vale quanto segue: «Lavarsi accuratamente le mani», «Evitare le strette di mano», «Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito», «In caso di sintomi restare a casa» e «Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono». Se in determinate situazioni non è possibile tenersi a distanza, l’UFSP raccomanda di indossare una mascherina. Il video esplicativo sull’uso della mascherina mostra come indossarla e smaltirla correttamente.