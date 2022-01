L’organizzazione degli assicuratori malattia Santésuisse mette in guardia: i costi sanitari nel 2021 hanno subito uno dei più forti aumenti degli ultimi dieci anni, e i premi di cassa malati potrebbero quindi aumentare parecchio nel 2023, mettendo fine alla stabilizzazione raggiunta negli ultimi anni. L’associazione, che include la maggior parte delle casse malati, chiede controlli severi su laboratori e medici. Chi rappresenta quest’ultimi però risponde: non è così che si fanno i calcoli. Quest’anno i premi dell’assicurazione sanitaria sono scesi per la prima volta dal 2008. In media la diminuzione è stata dello 0,2%. Ciò grazie alla riduzione delle riserve delle casse malati. Nel 2022 le cose potrebbero cambiare: nel 2021 i costi sono saliti in media del 5,1% per ogni assicurato, precisa...