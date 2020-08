Alcune misure proposte dal Consiglio federale per risparmiare in ambito sanitario non vanno nella giusta direzione, sia presso la Federazione svizzera dei medici (FMH) che le associazioni di assicuratori Curafutura e Santésuisse e il sindacato Syna.

In base al pacchetto posto in consultazione oggi, tutti i cittadini dovranno scegliere un fornitore di servizi a cui rivolgersi in caso di problemi di salute, una sorta di punto d’accesso da cui passare: un medico di famiglia, uno studio medico o un centro di telemedicina. In poche parole non sarà più possibile correre direttamente da uno specialista.

Secondo la FMH, questa misura renderà più difficile trovare un medico di propria scelta in modo rapido e senza ostacoli, con un «impatto negativo sulle cure». La limitazione della libera scelta del dottore può portare alla discriminazione dei pazienti con malattie croniche che dipendono da un rapporto a lungo termine tra paziente e medico, aggiunge la FMH in un comunicato.

La Federazione è inoltre preoccupata dalla possibilità di adottare misure correttive, come le riduzioni tariffarie, per evitare il superamento dei costi. Queste due misure avrebbero un impatto significativo sulla soddisfazione del paziente e sulla qualità dell’assistenza medica, rileva la FMH.

Curafutura teme «nazionalizzazione»

Secondo Curafutura, le misure proposta porterebbero alla «nazionalizzazione del sistema sanitario». La maggioranza dei suoi membri respinge l’introduzione di obiettivi di costo e di quantità per tutti i settori. In un comunicato, Curafutura afferma di ritenere più importante creare una maggiore trasparenza nell’evoluzione dei costi e incoraggiare lo sviluppo di modelli innovativi da parte degli assicuratori sanitari.

Scettica anche Santésuisse, l’altra grande associazione mantello degli assicuratori malattia. «La libertà di scelta dei pazienti è un valore centrale a cui non bisogna rinunciare con leggerezza», scrive in una nota odierna. Riguardo all’introduzione degli obiettivi, questi «non devono comportare un aumento della burocrazia e devono tenere sufficientemente conto degli interessi di chi paga i premi», sostiene Santésuisse.

Syna, servono investimenti, non pressione

In un comunicato il sindacato Syna afferma che la pressione supplementare peggiorerà ulteriormente la cattiva amministrazione del sistema sanitario. C’è già una carenza di personale e la maggior parte degli infermieri lascia la professione dopo qualche anno a causa delle cattive condizioni di lavoro, avverte.

«Parlare oggi di misure di austerità nel sistema sanitario è cinico», secondo Migmar Dhakyel, segretario centrale di Syna. Al contrario, c’è bisogno di investimenti e di una ridistribuzione mirata ed equa dei fondi nel settore in un momento in cui la crisi del coronavirus è appena superata in Svizzera, scrive il sindacato. La pandemia ha dimostrato che è necessario tornare a un servizio pubblico forte.

©CdT.ch - Riproduzione riservata