Permangono delle divergenze tra i due rami del Parlamento nell’esame della revisione della LAMal volta a limitare i costi sanitari. Oggi il Consiglio nazionale si è avvicinato alla posizione degli Stati quanto ai forfait nelle cure ambulatoriali ma non sui progetti pilota.

Le due Camere sono d’accordo di incoraggiare le tariffe forfettarie nel settore ambulatoriale, una via promettente per la riduzione dei costi. A differenza degli Stati, il Nazionale non ha voluto consentire eccezioni.