Se non acquistano un pacchetto di dati, gli svizzeri all’estero possono pagare fino a 975 volte di più di telefonia a causa del roaming. È quanto emerge da uno studio realizzato per l’associazione svizzerotedesca dei consumatori, che esige dal Consiglio federale un intervento per porre fine a queste tariffe «esageratamente eccessive».

Stando all’inchiesta, un cliente dell’operatore Salt, che dispone di un’offerta prepagata, paga all’estero 19,95 franchi per un pacchetto di gigabyte (1024 megabyte). Senza questa prestazione supplementare, spende 19 franchi per megabyte. «È un po’ come se un caffè al bar costasse di colpo 4390 franchi, invece di 4,50», spiega la direttrice della fondazione, Sara Stalder, citata in una nota odierna.