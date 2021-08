La missiva indica inoltre che ieri mattina sarebbero stati effettuati test salivali negli istituti di Vicosoprano e Stampa. Gli scolari sono poi rientrati al loro domicilio, con il materiale in vista di un eventuale insegnamento a distanza. Le due sedi sono rimaste chiuse in attesa dei risultati delle analisi.

In una nota odierna le autorità scolastiche indicano che i test in tredici classi su quattordici sono risultati negativi. Un problema tecnico in laboratorio ha fatto di molto ritardare il risultato per la sesta classe di Vicosoprano, i cui risultati potrebbero giungere solo in tarda serata.