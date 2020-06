SARS-CoV-2 colpisce principalmente i polmoni, ma anche i vasi sanguigni e altri organi. I possibili postumi a medio e lungo termine così come le terapie applicabili sono attualmente sconosciuti, sottolinea un comunicato dell’ospedale universitario bernese.

Dall’inizio di giugno, la clinica di pneumologia dell’«Insel» recluta pazienti guariti ma con problemi secondari persistenti per documentare questi casi. All’operazione partecipano anche l’ospedale universitario di Zurigo (USZ) e quello cantonale di San Gallo. Altri centri sono attualmente in fase di valutazione.

Lo studio intitolato «Prospective Observational Cohort Study to Investigate Long-term Pulmonary and Extrapulmonary Effects of COVID-19» è diretto da Manuela Funke-Chambour e intende chiarire quali trattamenti siano più adatti a questi pazienti.