16 febbraio: il Consiglio federale revoca quasi tutte le misure anti-coronavirus. La cosiddetta regola 3G, 2G e 2G+ (dalle parole in tedesco geimpft/vaccinato, genesen/guarito e getestet/testato) in vigore dall’autunno sono abbandonate. L’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso è revocato. La raccomandazione al telelavoro anche. Gli organizzatori di grandi eventi non hanno più bisogno di un permesso speciale. Le riunioni private o in ambito famigliare non sono più limitate. Due misure rimangono tuttavia in vigore fino alla fine di marzo: la mascherina obbligatoria sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie, e l’isolamento - per almeno cinque giorni - delle persone che risultano positive alla COVID-19.