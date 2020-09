Nessun contributo di solidarietà da parte degli impiegati della Confederazione per attenuare le conseguenze della pandemia di coronavirus. È il parere del Consiglio federale che risponde picche a una mozione del consigliere nazionale UDC di Argovia, Thomas Burgherr, che chiedeva una riduzione del 5% dello stipendio per i prossimi due anni a partire dalle remunerazioni superiori ai 100 mila franchi.

A suo parere, è giusto che i costi sopportati dall’economia e gli sforzi profusi dalla Confederazione vengano sopportati da tutti. Le maggiori spese che gravano sul bilancio pubblico non possono essere addossate unicamente ai contribuenti.

Nella sua risposta, in cui invita a respingere la mozione, il Consiglio federale afferma di di aver «sempre perseguito una politica salariale moderata». Negli ultimi dieci anni, gli accordi salariali annuali della Confederazione sono sempre stati inferiori alla media di tutti i settori, sottolinea l’esecutivo.

Una riduzione degli stipendi non si giustifica, secondo il governo, dal momento che gran parte dell’Amministrazione federale è stata particolarmente sotto pressione durante la crisi dovuta al coronavirus; un taglio salariale sarebbe difficilmente comprensibile per questi impiegati e non renderebbe giustizia agli sforzi compiuti durante la crisi.