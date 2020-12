Secondo la task force della Confederazione per la lotta al coronavirus, urgono misure più rigorose in considerazione della nuova variante più infettiva del virus. È inoltre necessario un immediato ampliamento delle capacità cantonali di test e di tracciamento.

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha riferito che la nuova variante del virus registrata in Gran Bretagna, denominata COV-202012/01, è già stata rilevata in due campioni in Svizzera. Ora si stanno compiendo grandi sforzi per analizzare se il virus si sia già diffuso ulteriormente in Svizzera, scrive la task force federale in una presa di posizione diffusa oggi.