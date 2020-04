Per affrontare la questione della fornitura di mascherine, il laboratorio federale dei materiali Empa, con sede a Dübendorf (ZH), i politecnici di Losanna e Zurigo e il laboratorio di Spiez (BE), coadiuvati da una serie di attori del settore sanitario e industriale, hanno lanciato il progetto ReMask. Obiettivi: riutilizzo di quelle esistenti, produzione nazionale di materiale efficace e sviluppo di mascherine alternative con nuove proprietà.

Il gruppo di esperti della Task Force Covid-19 ha emesso una serie di raccomandazioni sui requisiti minimi di qualità per le mascherine destinate al grande pubblico, ricorda l'Empa in un comunicato. Nei suoi laboratori sono già stati avviati progetti di ricerca per superare gli ostacoli a breve termine e svilupparne di riutilizzabili.