La grande corsa al sostegno finanziario era avvenuta a fine marzo e nella prima metà di aprile, con migliaia di domande al giorno. Una portavoce della banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB) sottolinea che i prestiti ponte sono stati utilizzati da molte aziende come misura precauzionale: era infatti difficile stimare come la pandemia e le relative restrizioni avrebbero influenzato i rami economici e le aziende a medio e lungo termine. ZKB ha concesso 729 milioni di franchi, di cui il 43% è stato usato.

Da parte sua UBS ha stanziato 2,7 miliardi, con un utilizzo del 48%. In linea di principio non è comunque nell’interesse del cliente mantenere il pieno ricorso al credito per tutta la sua durata: la controparte deve anche dar prova di flessibilità e rimborsare il prestito in anticipo, se necessario, ha osservato un addetto stampa.