Quale seconda aggiunta al preventivo 2020, che verrà discussa nel corso dell’imminente sessione autunnale del parlamento, la Commissione delle finanze del Nazionale (CdF-N) ha approvato tutti i crediti (ben 13) chiesti dal Consiglio federale per un ammontare di 770 milioni di franchi allo scopo di mitigare la conseguenze del coronavirus sulla salute e l’economia.

I crediti riguardano principalmente le spese per i test in relazione al coronavirus (288,5 mln), un ulteriore conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (221,3 mln) e la ricapitalizzazione di Skyguide (150 mln), precisa un nota odierna dei servizi parlamentari.

Una parte consistente dei crediti aggiuntivi è chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (476,4 mln). Pressoché la metà delle uscite viene compensata dai crediti già approvati.

Il sostegno a Skyguide è stato oggetto di intensi dibattiti in seno alla CdF-N, specie per quanto attiene all’opportunità di fissare condizioni per l’utilizzo del denaro. Due proposte opposte non hanno ottenuto una maggioranza: una esigeva che il credito fosse legato alla conclusione da parte del Consiglio federale e di Skyguide di una convenzione vincolante volta a ridurre la struttura dei costi di Skyguide.

L’altra domandava che il sostegno finanziario della Confederazione servisse al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle condizioni di lavoro vigenti in seno a Skyguide prima dell’emergenza COVID-19.

Nel corso dell’esame dei crediti, la proposta di stralciare 34 milioni destinati a sostenere le imprese culturali mediante contratti di prestazioni conclusi tra l’Ufficio federale della cultura e uno o più Cantoni è stata respinta.

La CdF-N, aggiunge la nota, ha pure rinunciato di incaricare il Governo, mediante una mozione, di studiare misure volte a sostenere le attività nel settore fieristico particolarmente toccate dalla crisi pandemica.

In una presa di posizione destinata alla Commissione dei trasporti del Nazionale, la commissione sostiene che la legge federale urgente circa i trasporti pubblici, che sarà discussa alle Camere durante la sessione autunnale, deve prevedere anche un aiuto finanziario per il traffico ferroviario locale, in aggiunta agli aiuti provenienti dai Cantoni e dai Comuni, giacché si tratta di un settore molto importante per gli agglomerati urbani.

