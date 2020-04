Cresce la fiducia degli svizzeri nell’esecutivo

Mentre il livello di fiducia è cambiato poco nella Svizzera tedesca, è cresciuto molto in quella latina. Contrariamente al sondaggio del 22 marzo, la maggioranza degli intervistati in Svizzera romanda e italiana dichiara ora di avere una grande o grandissima fiducia nella leadership politica.

Nel frattempo la situazione sanitaria è percepita come meno drammatica di due settimane fa: è infatti in calo la percentuale di chi ritiene che il Consiglio federale non si spinga abbastanza in là nelle misure di prevenzione e nel sostegno al sistema sanitario. L’urgenza percepita dalla popolazione sembra spostarsi verso l’economica e soprattutto l’ammortizzazione sociale.