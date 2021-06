Il Dipartimento federale della difesa (DDPS) ha infatti accolto una richiesta del Consiglio di Stato di Neuchâtel di inviare l’esercito per eseguire lavori urgenti per mettere in sicurezza il corso d’acqua sopra il villaggio di Cressier. Lo indicano oggi le autorità neocastellane in una nota. I militi sono giunti oggi nella regione a bordo di numerosi mezzi pesanti.