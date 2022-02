Crimini di guerra, completata l’audizione dell’ex ministro della difesa algerino

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha completato a inizio mese l’audizione del generale Khaled Nezzar, ex ministro della difesa algerino, sospettato di crimini di guerra e contro l’umanità. L’informazione, pubblicata dall’ong TRIAL (Track Impunity Always), che lotta contro l’impunità dei crimini di guerra, è stata confermata a Keystone-ATS dallo stesso MPC, che non ha fornito ulteriori dettagli sul prosieguo della procedura giudiziaria.

Secondo l’organizzazione non governativa (ong), «dopo oltre dieci anni di indagini e numerosi colpi di scena giudiziari, la fine delle audizioni apre la strada al prossimo rinvio a giudizio di Nezzar davanti al Tribunale penale federale» (TPF).

In una nota, i suoi legali contestano fortemente le accuse mosse nei confronti del loro cliente «basate principalmente sulle dichiarazioni dei denuncianti, militanti del FIS - Fronte islamico di salvezza, partito islamista d’opposizione sciolto nel 1992 -, e su fonti non verificabili accessibili online». Gli avvocati hanno anche chiesto un confronto con l’unico denunciante che lo accusa di averlo maltrattato personalmente, ma questi non si è mai presentato alle udienze. Secondo i legali, Nezzar è ora accusato, come complice e non più come autore, di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Oggi 84.enne, l’ex ministro era stato fermato nell’ottobre 2011 mentre si trovava a Ginevra, dopo che l’ong TRIAL e privati cittadini lo avevano denunciato. L’uomo era poi stato rilasciato e aveva abbandonato la Confederazione, ma l’MPC aveva aperto un’inchiesta penale nei suoi confronti.

Il militare, ministro della difesa fra il 1990 e il 1994, aveva anche fatto parte dell’Alto comitato di Stato algerino, organo incaricato di gestire provvisoriamente il Paese all’indomani delle dimissioni del presidente in carica, Chadli Bendjedid, nel 1992. Secondo TRIAL, l’ex generale avrebbe ordinato, commissionato o per lo meno accettato sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali e la pratica della tortura.

Nel 2012, Nezzar ha presentato ricorso contro l’avvio del procedimento a suo carico sostenendo che la sua posizione di ministro della difesa all’epoca dei fatti lo proteggesse da possibili procedimenti penali in Svizzera. Il TPF gli aveva però dato torto ritenendo che non si potesse invocare l’immunità per i crimini internazionali (come crimini di guerra, contro l’umanità o genocidio).

Nel 2017 l’MPC aveva però rinunciato a perseguire Nezzar. Il Ministero pubblico della Confederazione aveva indicato di non aver potuto provare che gli scontri armati avvenuti tra il 1992 e il 1994 nel paese nordafricano si potessero definire un «conflitto armato non internazionale» e che quindi non si potevano applicare le Convenzioni di Ginevra.

Chiamato ad esprimersi sul caso, nel 2018 il TPF era giunto ad un’altra conclusione, ritenendo che i combattimenti fra le forze dell’ordine e le fazioni islamiste erano di una violenza tale da poter essere qualificati come «intensi» ai sensi della Convenzione di Ginevra e della giurisprudenza internazionale. Inoltre, il Gruppo islamico armato (GIA) era sufficientemente organizzato da poter essere considerato come un gruppo armato non internazionale.

Stando al TPF, la procura avrebbe dovuto condurre indagini supplementari sulle accuse di tortura. Per questo motivo l’incarto era stato rinviato all’MPC.

