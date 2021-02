Ai titoli del Blick, che a gran voce dice «Finalmente shopping!», si contrappongono infatti le critiche degli ambienti legati alla gastronomia. I pareri sono tanti e diversi. Sollievo, dicevamo, anche per il Tages-Anzeiger che rivolge le proprie osservazioni al sentimento dei cittadini: «Queste aperture tirano su il morale della popolazione». Qualche dubbio in più lo si legge tra le righe del neocastellano Arcinfo: «Verso la fine del tunnel?», interroga il quotidiano. Le prudenti riaperture del Consiglio federale, che ha voluto avere un occhio di riguardo per i giovani nello stilare il piano di misure proposto ai Cantoni, per alcuni rappresenta il compromesso tra il desiderio della popolazione e la necessità di frenare la diffusione del virus: «Aperture, chiusure, il ballo delle mezze misure», scrive, quasi poeticamente, Le Temps.