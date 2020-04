Un programma milionario di aiuto svizzero allo sviluppo in Birmania (Myanmar) è criticato per diverse mancanze: quello che sulla carta sembra un progetto modello non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti, i costi amministrativi sono più alti del solito e i controlli sono insufficienti.

Ma, notano i revisori, questa vicinanza si rivela un grande rischio per il programma di aiuto: in Birmania sono soprattutto le aziende cinesi a comprare la produzione di gomma; la loro posizione dominante è troppo forte per una reale concorrenza e il loro interesse per una produzione di alta qualità è troppo basso. Di conseguenza il progetto può difficilmente migliorare le condizioni di vita delle donne addette al taglio della gomma.