Critiche da parte dei direttori delle case di riposo: «Ci hanno lasciati soli»

L’inchiesta si può leggere oggi sui quotidiani appartenenti al gruppo Tamedia. In totale, il 42% dei direttori interpellati ha dichiarato di non aver ricevuto alcun sostegno da parte dei governi, oppure di averne ottenuto uno insufficiente.

In molti si sono pure lamentati della lacunosa strategia di test del Consiglio federale. A loro avviso si sarebbero potuti infatti evitare dei decessi se tutti i residenti fossero stati regolarmente sottoposti a tampone per scovare i casi asintomatici, ha per esempio evidenziato il capo di cure infermieristiche di un istituto di Arbon (TG).

I regolamenti spesso contraddittori, con scadenze decisamente troppo brevi, hanno anche suscitato forti critiche. Stesso discorso per la carenza del materiale di protezione (gel disinfettante e mascherine chirurgiche in primis).

Numerosi direttori non hanno poi per niente gradito il fatto che, in alcuni casi, l’amministrazione abbia tentato di appioppar loro l’intera responsabilità dei problemi emersi. Tra l’altro, in parecchi hanno dovuto assumersi i notevoli costi supplementari legati all’equipaggiamento protettivo, imposto ma non finanziato dai Cantoni, così come quelli dei test. Solo a dicembre la Confederazione è intervenuta.