Tragedia sfiorata nel canton Vaud: una parte del tetto del centro commerciale Léman Centre di Crissier è crollata ieri sera verso le 22. L’incidente non ha causato vittime, ma notevoli danni materiali, ha indicato oggi la polizia cantonale.

Il tetto è crollato nel negozio Coop ma dato che pioveva anche diversi altri negozi del centro commerciale hanno subito gravi danni causati dall’acqua. È stata aperta un’indagine per identificare le cause del disastro: Coop, in una nota separata, rileva che proprio le forti precipitazioni potrebbero essere all’origine del crollo.