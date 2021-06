Le immagini hanno fatto il giro dei social network in un lampo, e per una buona ragione: l’impressionante crollo di un passaggio pedonale, avvenuto lunedì pomeriggio a Ginevra, all’angolo tra Boulevard Helvétique e Rue du Rhône, è stato causato dalla rottura di un tubo dell’acqua. I lavori, riporta la Tribune de Genève, sono in corso per riparare i danni.

Stando ai media locali una leggera perdita si è verificata in un tombino, nel tardo pomeriggio. I Servizi Industriali locali (SIG) sono intervenuti immediatamente per chiudere la valvola e tagliare la corrente. «L’acqua è uscita dal tubo e si è diffusa sottoterra, formando una sacca», spiega il portavoce di SIG. «Quando l’acqua è stata tagliata, la tasca non è stata più alimentata e l’acqua si è infiltrata nel seminterrato». La carreggiata è poi crollata sotto il peso delle auto, formando un buco di 5 metri per 5 e profondo 2 metri. I pompieri e la polizia sono sul posto sulla scena per mettere in sicurezza la zona.