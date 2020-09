Tragica uscita per due anziani cercatori di cristalli vodesi: un 72.enne è morto e un 71.enne è rimasto ferito ieri pomeriggio dopo essere rimasti schiacciati da un blocco di roccia nei pressi di Troistorrents (VS).

Il 71.enne è riuscito a liberarsi e in seguito a recarsi in una zona coperta da segnale per chiamare i soccorsi, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana, precisando che la procura ha aperto un’inchiesta per capire la dinamica dell’incidente.