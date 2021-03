In febbraio sono state presentate in Svizzera 812 domande d’asilo, 20 in meno rispetto al mese precedente (-2,4%). Il numero di richieste è crollato del 24,2% (-259) su base annua.

Nel periodo in rassegna la SEM ha liquidato in prima istanza 1260 domande, di cui 247 con una decisione di non entrata nel merito (in 207 casi in virtù dell’Accordo di Dublino), 423 con la concessione dell’asilo e 297 con l’ammissione provvisoria. Rispetto al mese precedente, il numero di casi pendenti in prima istanza è diminuito di 309 unità, attestandosi a 3270.