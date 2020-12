Quote simili all’aeroporto di Ginevra-Cointrin: tra il 23 e il 27 dicembre sono passati circa 47’000 passeggeri rispetto ai circa 300’000 dello stesso periodo dello scorso anno. Un calo che raggiunge addirittura l’84%.

La maggior parte dei passeggeri erano diretti in Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Emirati Arabi Uniti e Paesi Bassi. Secondo Ignace Jeannerat, tra i responsabili della comunicazione dello scalo ginevrino, anche i voli atterrati in questi giorni provenivano da questi Paesi, in particolare dal Portogallo.