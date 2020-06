Crollo del turismo in Svizzera nel mese di aprile, sulla scia delle restrizioni legate al coronavirus: i pernottamenti sono stati 204’564, in flessione del 92% rispetto all’anno precedente. Per i Grigioni la contrazione è stata del 95% a 9565, mentre in Ticino è risultata pari al 93% (a 14’924). Il cantone italofono presenta peraltro il peggior inizio d’anno fra le regioni turistiche elvetiche.