Crollo del turismo in Svizzera nel mese di maggio, sempre sulla scia delle restrizioni legate al coronavirus: i pernottamenti sono stati 625.054, in flessione del 79,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In Ticino la contrazione è stata del 72,3% a 230.301 pernottamenti, mentre i Grigioni hanno contenuto il crollo con 123.351 notti (-46,4%). Si è tuttavia registrato un miglioramento rispetto al mese di aprile, nel quale la diminuzione in tutta la Confederazione si era attestata al -92,4% (-93% in Ticino) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.