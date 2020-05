I senatori approvano 67 milioni per il turismo ma tirano la cinghia sui nidi

Parlamento

Sui fondi per compensare le difficoltà finanziarie conseguenti al coronavirus, la Camera dei Cantoni si è mostrata meno generosa del Nazionale per quanto riguarda gli asili nido, attribuendo loro 65 milioni di franchi anziché 100 milioni come proposto ieri dalla Camera del popolo