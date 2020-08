Forte calo degli occupati in Svizzera: su base annua nel secondo trimestre dell’anno la contrazione è stata dell’1,6%, pari a 82’000 persone in meno, la maggiore dal 1993, indica una nota odierna dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Sempre nel periodo in rassegna, tra i 2,4 milioni di persone non attive, 225’000 erano disponibili a cominciare un’attività lavorativa, ma non stavano cercando attivamente lavoro. Secondo la definizione dell’ILO, queste persone non sono considerate disoccupate. Rispetto al secondo trimestre del 2019, questo gruppo ha subito un forte incremento (+56 000 persone, +32,8%), fatto che spiega tra l’altro il notevole calo del numero di persone occupate a fronte di un aumento piuttosto moderato della disoccupazione, sottolinea l’UST.