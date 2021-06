Il programma svizzero di vaccinazione sta facendo rapidi progressi e la situazione epidemiologica si sta sviluppando in una direzione positiva. Per adattarsi alle nuove circostanze e necessità, la Task Force sarà riorganizzata, riferisce un comunicato dello stesso gruppo di esperti. Ackermann aveva già confermato questa informazione pubblicata due settimane fa dal media in linea romando Heidi.news.

«La Svizzera è sulla buona strada per superare la pandemia. Ma dobbiamo tutti rimanere vigili», dice Ackermann. «Non sappiamo per esempio come le nuove mutazioni del virus influenzeranno l’efficacia della vaccinazione. Tanja Stadler conosce il coronavirus e le sue varianti come nessun altro ed è quindi la persona ideale per guidare la Task Force nella prossima fase».