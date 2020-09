Verso le 11 di questa mattina, nei pressi della diga Roggiasca in zona Mondi di Roveredo, un cercatore di funghi è caduto nel canale di un riale per 150 metri, ferendosi. A lanciare l’allarme sono stati i compagni di escursione dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del SAM Grigioni, i quali gli hanno prodigato le prime cure per poi affidarlo all’equipaggo della REGA per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano. Le ferite riportate dall’uomo sarebbero di media gravità ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.