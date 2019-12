Nello stomaco di un cervo soppresso nei Grigioni sono stati rivenuti sei chili di plastica. Si tratta, come indicato oggi dall’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca, di rifiuti domestici.

Il fenomeno è noto: alla prima nevicata i cervi si abbassano e si aggirano fra gli insediamenti del fondovalle, anche se l’inverno non li ha ancora messi alle strette. Il motivo è presto trovato: il foraggiamento. Che si tratti di amore per gli animali oppure di semplice negligenza, l’offerta di cibo può avere conseguenze letali per la selvaggina, come dimostra un triste caso verificatosi di recente ad Arosa.