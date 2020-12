La Ferrovia retica ha chiuso questa sera la linea del Bernina tra Pontresina e Poschiavo a causa del pericolo di valanghe. Poiché anche la strada non è transitabile non è possibile mettere in servizio bus sostitutivi, ha comunicato questa sera la Ferrovia retica, aggiungendo che ulteriori informazioni al riguardo saranno fornite lunedì mattina.

A causa delle forti nevicate, il Brennero risulta attualmente inagibile per chi arriva da sud. In serata l’autostrada A22 è stata chiusa in direzione nord tra Vipiteno ed il Brennero per motivi di sicurezza, mentre la statale Ss12 è bloccata, sempre per motivi di sicurezza, tra Colle Isarco ed il confine di Stato. Sono chiusi praticamente tutti i passi di montagna.