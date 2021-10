Una collisione frontale tra due vetture ha causato un ferito leggero e ingenti danni materiali questa mattina a Castasegna. Verso le 10.20 di sabato mattina, un 22.enne alla guida di una vettura con targhe italiane stava percorrendo la strada n. 3 in direzione di Vicosoprano dopo aver superato il confine. Poco prima di entrare nella galleria il conducente si è spostato sulla corsia opposta, urtando un’altra vettura che procedeva in senso inverso al volante della quale si trovava una donna di 36 anni. Ferito in modo leggero, il conducente della prima vettura è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Spino.