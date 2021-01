Più di 1.000 persone si sono riunite oggi nella Svizzera centrale per esprimere il loro disappunto nei confronti delle misure contro il coronavirus. I discorsi della manifestazione di Svitto sono stati trasmessi a Stans (NW), Sarnen (OW) e Altdorf (UR). Gli incontri sono stati pacifici.

I quattro raduni autorizzati sono stati organizzati da un’alleanza della Svizzera centrale che si dice favorevole una ragionevole politica in merito alla gestione della COVID-19 (in tedesco «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik»). Diversi oratori si sono espressi sul tema per due ore - dall’ex consigliere di Stato svittese René Bünter (UDC) al chiaroveggente Martin Holdener della Muotathal e alla granconsigliera turgoviese Barbara Müller (PS) .