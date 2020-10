L’inchiesta, che è stata pubblicata oggi dal quotidiano e ha impegnato tre giornalisti per diversi mesi, si basa su circa 30 testimonianze anonime. Un dirigente, ancora in carica, sarebbe stato oggetto di una quindicina di denunce interne per mobbing e molestie. Le testimonianze riguardano anche un altro dipendente con comportamenti inappropriati (si parla di «mano morta» e baci forzati). Secondo Le Temps, la direzione sapeva, ma non ha reagito. «La RTS respinge fermamente qualsiasi accusa di lassismo nell’affrontare le molestie o nel proteggere i suoi dipendenti», si legge in un comunicato.