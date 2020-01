Il cadavere è stato rinvenuto attorno alle 4 del mattino da una pattuglia, precisa in una nota odierna la procura cantonale. Il Ministero pubblico aveva emesso un ordine d’arresto internazionale per il sospettato.

Le autorità giudiziarie ginevrine non si sbilanciano ulteriormente e non fanno altri commenti sulla vicenda. L’inchiesta dovrà determinare cause e circostanze dell’omicidio, viene indicato nel comunicato.

L’uomo si trovava in un ospedale di Sesto San Giovanni (MI) dove era stato operato per una ferita alla mano, che probabilmente si è procurato nella colluttazione con la donna. È giunto in Italia dalla Svizzera in auto con un amico, il quale afferma di non sapere nulla dell’omicidio e che allo stato attuale non risulta indagato.