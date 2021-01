La flessione, afferma BBGR in un comunicato, si spiega con la decisione di limitare la vendita di giornaliere per non sovraffollare le piste. Nonostante il calo degli introiti, l’organizzazione mantello degli impianti di risalita grigionesi è convinta che mantenere aperti i comprensori sciistici durante le vacanze sia stata una soluzione equilibrata, sia per la salute degli ospiti che per l’economia cantonale.