Un contadino di 64 anni è caduto ieri con il suo trattore lungo un ripido pendio a Pitasch, nel comune di Ilanz, nei Grigioni, per circa 60 metri. Il veicolo si fermato fra le rocce di un burrone.

L’uomo è riuscito a risalire dal pendio e ad allertare la Rega, che l’ha portato in elicottero all’ospedale cantonale di Coira. Il contadino era impegnato a fare il fieno, quando all’improvviso il trattore è scivolato in retromarcia su un prato in pendenza, ha reso noto oggi la polizia cantonale grigionese.