Due automobili sono rimaste coinvolte in un grave incidente oggi sull’autostrada A4, tra Küssnacht (SZ) e Rotkreuz (ZG). Il bilancio parla di sei feriti, diversi dei quali si trovano in pericolo di morte.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 14.00 sulla corsia in direzione di Rotkreuz, annuncia tramite un comunicato la polizia del canton Zugo. Le circostanze rimangono sconosciute, ma si sta indagando per far luce su quanto accaduto.